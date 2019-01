View this post on Instagram

Les quise grabar este saludo por todos los mensajes que recibí #gracias por su cariño y los buenos deseos por el comienzo de #LaDońa en Grecia 🙏🏻🎊💕🎶♥️ Y porque esta semana aparece en mexico #Altagracia en la 6ta temporada del Sr de los cielos en unicable Mex🇲🇽 muchos besos 😘 me voy porq aquí me hacen reír mucho y ya no puedo seguir grabando 🎞🎬😂😘💕 besos y me despido con esta frase que amo que si ÉXITO sea tan grande que hasta los que critican se beneficien 🙏🏻🎶😉😘 #Hedishooo tbgteam ✌🏻#Misharly Rescurn🎬🎞✌🏻😂😘😘😘 #Shihuahua