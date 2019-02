Aracely Arámbula apareció enseñando lo inimaginable y fue blanco de duras críticas mientras que J.Lo deslumbra con su escultural cuerpo.

La ex de Luis Miguel se encuentra disfrutando de unos días de descanso y aunado a esto, aprovechó para lucir su figura en diminutos atuendos.

Por medio de su cuenta de Instagram, “La Chule” reveló que la modelo y empresaria Maripily Rivera le regaló varios trajes de baño muy provocadores.

En un polémico video se puede ver a Aracely de espaldas a un espejo vistiendo un traje de baño a una pieza que prácticamente no cubre nada de la parte posterior, dejando la espalda de la actriz al descubierto y sobre todo su increíble y voluminoso trasero.

El escandaloso cortometraje fue acompañado de un breve texto de agradecimiento y promoción hacia los bañadores de Maripily Rivera.

“Mi querida Maripily bella, disfrutando de tus detalles hermosos, tan linda como siempre. ‘Mi Ara familia bella’ no se pierdan la nueva colección de trajes de baño de Maripily. Divinos, me encantaron y los jeans… los amé. Besos, Maribella”, escribió la ex de Luis Miguel.

Sin embargo, aunque el post tuvo más de 378 mil reproducciones, las críticas hacia Aracely no tardaron en llegar, y es que los seguidores de la actriz consideran que Arámbula presume demasiado su cuerpo, en particular su retaguardia.

“Estoy viendo Instagram y lo primero que me encuentro son estas nachotas operadas. Ya, Aracely, quítate ese trauma, ‘el Sol’ ya no va a regresar a ti, trae una jovencita”, “Dios mío, Aracely, ahora mismo te dejo de seguir, deja ya esas fotos que aburres con lo mismo. Es verdad que las señoras no quiere envejecer. Está bonita, pero para, mediocre”, “Vaya desesperación”, “Simplemente vulgar”, “Ahora estas mujeres si no muestran el cu… no son felices. Poca moral”, “Soy fan de esta señora, pero a mi punto de vista muy particular, me desilusionó. Creo que una mujer tan bonita tendría porque enseñar la co…”, comenzaron escribiendo.

