Aracely Arámbula decidió entrarle a la moda del “10 years challenge” y de paso complacer a sus fans con una ardiente foto en bikini, pero no esperaba que algunos usuarios le dieran con todo y hasta le exigieran que se vistiera.

La actriz le entró al reto viral de una forma muy sensual, pero de una forma en la que dejó claro que entre más pasan los años, mejor se pone. Y es que en su última publicación “La Chule” aparece luciendo un cuerpo de envidia.

La guapa actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram un comparativo en el que deja muy poco a la imaginación y en el que sus fans no se midieron en halagos.

Aracely escribió en las fotos donde aparece primero en una foto caracterizada como un personaje de una novela y en la otra una de sus últimas imágenes en bikini: “#miarafamiliabella siguen llegando fotos de “10 años”. Que en estos 10 años logremos ser mejores personas desde adentro y en nuestras acciones en el entorno con nuestros hijos y con nuestro planeta”.

Pero al ver las imágenes las críticas no tardaron en llegar: “O sea 10 años después menos ropa porque estás igualita Ara”, “En mi opinión personal me decepciona el que últimamente pones puras fotos de ti casi encuerada siendo una mujer tan guapa no miro la necesidad”, le reclamaron.

“A fuerza tenía que mostrar la foto diez años después enseñando el cuerpo”, agregó uno más.

Y los fans le reclamaron a los envidiosos: “envidia enfermedad mental caracterizada por tratar de menospreciar el éxito ajeno por la inaptitud propia”.

Fue hace unos días donde también causó revuelo al celebrar la noticia de que una de sus novelas se pasa en Grecia.

Al comienzo del metraje, la ex de Luis Miguel impactó a sus fans a tener como protagonistas a sus encantos delanteros, ya que la también cantante posa con un infartante bikini en color negro que exhibe su pechonalidad y deja al descubierto su trabajadísimo abdomen.

Desde una silla y recargando la cámara en una mesa, Aracely Arámbula comienza mandando saludos a sus seguidores.

Acto seguido, toma el teléfono con el que graba y lo acerca más hacia su rostro. Claro, sin dejar de lado sus esculturales curvas.

Es en este momento en el que la ex del “Sol” da la flamante noticia de que la “Doña”, serie que protagoniza se acaba de estrenar en Grecia.

Asimismo, aprovecha para asegurar que muy pronto estará apareciendo en la serie “El Señor de los Cielos” y en la “Doña 2”.

Aracely, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, obtuvo más de 250,000 reproducciones de su video en menos de un día.

Asimismo, los fans de la actriz no tardaron en llegar con una gran cantidad de mensajes.

“Te amo”, “te ves hermosa, mi amor”, “preciosa”, “Aracely, me encantas. Siempre he sido tu fan”, “qué cuerpo el tuyo, por Dios”, “qué buena noticia que estén pensando en hacer ‘La Doña 2′”, “hermosa, distinguida, gran señora. Besos y mil bendiciones”, “que hermosa y rica estás, mi amor”, “eres la mujer más hermosa que he conocido”, comentaron algunos.

Sin embargo, hubo quienes fueron directo ‘a la yugular’ y criticaron el atuendo de la actriz.

