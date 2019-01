View this post on Instagram

#Adaregresa es un gran regalo que nos trajeron los reyes Magos 🙏🏻🤴🤴🤴💕 🎊✨me alegra muchísimo saberte bien querida Adamari lo mejor siempre 👌🏻🎊💕👏🏻👏🏻👏🏻 mucha SALUD Y Felicidad para este 2019 !!!! todos unidos con @adamarilopez este 7 de enero en @unnuevodia 7am / 6 centro por @telemundo #Felizdiadereyes