“A lo mejor está buscando quién le haga el favor”. Aracely Arámbula apareció desnuda en una candente foto sin imaginarse que la criticarían fuertemente.

Durante los últimos días a la actriz mexicana ‘le llueve sobre mojado’ en las redes sociales.

Y es que en su afán por presumir sus perfectos atributos, los fans se han volcado con todo en contra de “La Chule”.

Esto se vio reflejado en una sensual publicación hecha por Aracely en donde aparece mostrando su abdomen, espalda y pechos sin ninguna prenda que la cubra, más que sus brazos.

Asimismo, en la parte inferior de su cintura, Arámbula porta una falda con transparencias muy sugerente.

En otra foto que compone el post, la ex de Luis Miguel luce de espaldas con el mismo diminuto atuendo.

Estas imágenes son provenientes de las grabaciones de “La Doña”, la popular serie que protagoniza Aracely.

Aunque en menos de un día la extravagante publicación alcanzó más de 80 mil ‘Me gusta’, los mensajes por parte de los fans fueron muy duros, asegurando que la intérprete abusaba de mostrar su físico.

“Me gustaba ver tus publicaciones, tapadita eres muy bonita y tienes cuerpazo, pero aburres enseñando a cada rato”, “¿Pero cuál es el afán? Si tú eres muy bonita, no necesitas demostrar nada”, “Estás guapa, pero Luis Mi para sus hijos eligió una artista, no una desnudista”, “Un respeto a sus hijos…”, “Ya parece Playboy aquí. O sea, ¿si no enseña no vende? Ya aburrió. Ser bonita no es ser vulgar”, “Si no enseña sus operaciones no está contenta”, “Nimodo, hay que enseñar para vender, porque profesionista no es”, comenzaron escribiendo.

Y las críticas no terminaron ahí, ya que continuaron escribiendo acerca de lo que podría pasar en un futuro con los amigos de sus hijos.

