Hace varios años la presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López podía presumir que su figura era más delgada o casi tan delgada como la ganadora de Nuetra Bellea Latina 2007, Alejandra Espinoza.

Prueba de lo anterior, son algunas fotografías que han aparecido de la puertorriqueña en distintos momentos de su carrera profesional, como su época de estrella de telenovelas en México.

En una de las imágenes que data del 2010 cuando López trabajada en el melodrama mexicano ‘Locura de Amor’, se observa a una joven y esbelta Adamari enfundada con un sensual saco azul y una pequeña falda que deja ver lo estilizadas que eran sus piernas.

En otra de las postales aparece Adamari justo cuando protagonizó al lado de Michelle Vieth, Ludwika Paleta y Angélica Vale la telenovela ‘Amigas y Rivales’ utilizando una blusa roja con un pantalón blanco con el cual se transparentaba hasta su ropa interior.

En una tercera imagen se aprecia a la pareja de Toni Costa cuando solo tenía 30 años de edad y lucia una figura demasiado delgada, a tal grado que el vestido azul con el que se retrató dejó al descubierto sus acentuada clavícula .

“Me gustaría ser más flaca. Siempre he dicho que si hubiesen tres cosas que papá Dios o la vida me diera…..”

Pero el tiempo no pasó en vano, y con el transcurrir del mismo el público ha sido testigo de la transformación del cuerpo de la actriz quien durante los recientes años salió victoriosa de una difícil batalla contra el cáncer y en el 2015 se convirtió en madre de la pequeña Alaía.

En el presente, la conductora enfrenta duras críticas por su peso, en la mayoría de las ocasiones por medio de las redes sociales en donde la interacción con su público es de una forma inmediata.

Pero, si bien Adamari López se acepta tal cual es, no pierde la esperanza de en algún momento retomar su peso ideal.

Un claro ejemplo, fue lo expresado en una entrevista que concedió a People en español, en donde aseguró: “Me gustaría ser más flaca. Siempre he dicho que si hubiesen tres cosas que papá Dios o la vida me diera que no me engordaran: pan, arroz y refresco”.

Hace un par de meses, y después de un intento fallido la presentadora decidió agregar a sus actividades rutinas de ejercicio para intentar recuperar su peso idóneo .

¿Qué opinas tú, cuál de las apariencias de Adamari te agrada más? ¿La del pasado cómo estrella de telenovelas o la actual como presentadora de Un Nuevo Día?

