Aparece “Huicho Domínguez” en spot político (VIDEO)

Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez y quien fue deportado de Estados Unidos y hasta le retiraron la visa de ese país por un lapso de cinco años, ahora cambia de oficio y se dedica a la política.

Al menos así fue lo que el actor dejó entrever al aparecer hoy en un spot para apoyar a Morena y su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer si el comediante tiene alguna otra aspiración en esa área, sí s mostró en el promocional que fue difundido por López Obrador, donde Bonavides da este mensaje: “paisanos veracruzanos, no se vale, no se vale que los partidos de siempre nos quieran seguir viendo la cara con sus mentiras y siempre se quieran llevar el premio mayor robándole a la gente y a los veracruzanos no nos alcanza para el reintegro”.

El actor llamó a votar por Morena en las elecciones del 4 de junio en Veracruz, estado que renovará todas sus alcaldías.