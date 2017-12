¿Un nuevo hermano de Enrique Iglesias? Javier Sánchez Santos asegura ser el hijo no reconocido del cantante Julio Iglesias.

“Han tenido que pasar 27 años para poder conseguir una prueba de ADN. Una prueba de ADN que mi padre biológico siempre ha rechazado hacérsela voluntariamente, una prueba de ADN que además ha dado el resultado más alto que es 99.9 %. Eso indica que Julio Iglesias es mi padre biológico y que mi madre en todo momento dijo la verdad”, aseguró Sánchez ante las cámaras, de acuerdo con el programa Ventaneando.

El español continuó expresando: “Tengo un mensaje para Julio, creo que es importante que sepa que no guardo ningún rencor, soy una persona que tengo capacidad para perdonar y que todavía hay tiempo para rectificar esta mentira, mentira que él ha dicho que es y no es. Ya tenemos la prueba, creo que es momento que dé un paso adelante, ya yo he dado la cara. Ya yo estoy aquí, ahora es momento de que vosotros le pregunten a él qué piensa de que tengamos una prueba y aún no haya dado la cara”.

Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesiasofficial) el Ago 12, 2017 at 1:37 PDT

“Tengo fuerzas, tengo ánimos, cuento con pruebas irrefutables. En el futuro se darán cuenta de tantas cosas que se están diciendo que no son verdad y hay muchas sorpresas aún por salir. Tengo muchas cosas por decir, pero ahora no es el momento”, fueron las palabras de Sánchez.

Sánchez, de 40 años de edad, es hijo de una exbailarina que asegura que sostuvo un romance con el cantante Julio Iglesias mientras estaba casado con Isabel Preysler. El español espera que Iglesias lo reconozca como su hijo, ante los resultados que arrojaron las pruebas de ADN.

Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesiasofficial) el Nov 28, 2015 at 5:40 PST