Recientemente apareció en Instagram una fotografía de la fallecida Jenni Rivera vestida de novia con motivo del Jueves de Volver al Pasado (TBT), la cual desató una gran polémica por las opiniones divididas en el post.

En la imagen compartida por la cuenta del programa Suelta La Sopa, se aprecia a Jenni usando un escotado vestido de novia en color blanco con el que contrajo matrimonio con el último de sus esposos, el exbeisbolista y recientemente juzgado por supuesta posesión de narcóticos Esteban Loaiza.

Lo que comenzó con la polémica en la instantánea de la también llamada ‘Diva de la banda’, no fue su pronunciado escote, sino los agresivos comentarios por parte de sus detractores.

Entre buenos recuerdos y deseos que el alma de Jenni descanse en paz, el primero de sus detractores se abrió paso entre los comentarios para escribir: “Dios la tenga. ….Donde no se venga porque no creo que esté en la gloria con lo grosero y mala que era ella y toda su familia”.

Pero, no solo la cantante se vio agraviada, sino también su familia: “Todos ellos (familia Rivera) viven de puros escándalos porque no tienen talento ¿Cuál canción de Jenni pegó? Ninguna, solo pegaron las canciones que cantaba de otras artistas. Lo siento pero es verdad ninguno de ellos cantan”.

Ante los embates que recibía la memoria de la cantante, sus fieles seguidores trataron de contrarrestar sus haters: “Pienso que insultar una persona que ya no está para defenderse no tiene sentido”, “que ordinaria, cómo hablar mal de una persona que ya murió y no está para defenderse, hay que reconocer que fue muy exitosa”, “de cobardes y muy fácil es hablar de una persona que no esta para defenderse”.

