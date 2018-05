El productor Joe Henderson sorprendió con el anuncio el sábado de que la organización Fox decidió no seguir adelante con la cuarta temporada de la serie Lucifer.

“Así que sí. #Lucifer ha sido cancelado. Y malditamente DUELE. Me encantó este espectáculo con tanta maldición y todos pusieron su corazón y alma en él. Desgarrador, indescriptible”.

So… yeah. #Lucifer has been cancelled. And it fucking HURTS. I loved this show so damn much and everyone put their heart and soul into it. Heartbreaking doesn't begin to describe.

