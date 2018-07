Anuncian que Alejandra Guzmán será entrenadora en La Voz (FOTOS)

Fue confirmado por varios medios que la cantante Alejandra Guzmán será una de los coach en la primera edición de La Voz de Estados Unidos que producirá la cadena estadounidense Telemundo.

Aunque habrá que esperar hasta 2019 para comenzar a ver el programa, las expectativas son grandes. Guzmán estará compitiendo con el puertorriqueño Luis Fonsi.

Sey faltan dos artistas más por confirmar para completar los cuatro equipos con los que cuenta el concepto.

“¡Estoy lista para ganar!”, dijo Alejandra a través de un comunicado en el que resalta que para ella es un “gran honor ser coach de esta prestigiosa competencia de canto que nos permitirá ser testigos del descubrimiento de La Voz”.

El canal dio la noticia a través de sus redes sociales al utilizar los hashtags #TeamGuzman y #LaVoz. Billboard también la presentó.

La hija de Silvia Pinal estará en las audiciones para elegir a los aspirantes a La voz US, que inician hoy en Nueva York; para luego dirigirse a Chicago (14), San Antonio (21) y Miami (28), podrán participar sólo personas mayores de 18 años en adelante.

