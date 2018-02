Luego de que los seguidores de Andrea Legarreta se preocuparan por una foto que ella publicó dejando entrever posibles cambios en el programa Hoy, ya se dio a conocer quién será el primero que sale de la emisión de Televisa.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie es el primer despedido en la nueva etapa que arrancará el programa matutino, con la llegada de la nueva productora, Magda Rodríguez.

El mismo Kaffie fue quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram: “Los cambios que ocurrirán en ‘HOY’ acarrean que salga del programa. El jueves 1 de marzo será mi última participación”.

No tardaron en aparecer las especulaciones de parte de sus seguidores: “Como cuando le dices a Galilea que algunas tienen el poder de cerrar puertas en Televisa, se molesta y a los pocos días te dicen que ya no estarás en el programa. Zaaaz”.

Mientras que otro sugirió que mejor despidan a alguien más: “Mmmmm qué barbaridad, ya que saquen Andrea (Legarreta), ya no tiene brillo, ya está vieja, amargada y con esos pelos que parece que se pone manteca, que la saquen, que la saquen”.

Y no faltaron los que estuvieron en contra de su salida: “Qué lástima que tengas que salir del programa, me encanta tu participación. Suerte”, “todavía no te vas y ya te extraño”, “¡graveeee error sacarte del aire! Eres el mejor”, “pues lástima que la nueva productora no te considere para la nueva etapa, pero ojalá tengas mejores y nuevos proyectos. Caes bien y a mí en lo particular me gusta mucho tu trabajo y tu estilo periodístico”.

De acuerdo con una entrevista que la nueva productora concedió a Javier Poza en su programa de radio, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza son los que están contemplados en esta nueva etapa.

Magda Rodríguez también le dijo a Poza que tiene la puerta abierta para los conductores que anteriormente trabajaban en la competencia Tv Azteca, que son Fernando del Solar y Mauricio Mancera, quien recientemente se despidió del programa Un Nuevo Día de Telemundo.

Pero el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, reveló que los que se van del programa Hoy aparte de Kaffie son Martha Figueroa, Paul Stanley, Reynaldo Rossano y Jorge ‘Burro’ Van Rankin. Mientras que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza serán los únicos que se queden.