No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y tras varios meses de intriga, Adamari López por fin anuncia que volverá a ‘Un Nuevo Día’, sin embargo muchos de sus fans creen que en realidad está embarazada.

Luego de tanto tiempo de sospechas, especulaciones y mucha, pero mucha controversia, la boricua más querida de la televisión puso fecha para retomar su puesto en el matutino que conduce.

Adamari López grabó un video que fue transmitido a través de ‘Un Nuevo Día’ en sus diferentes plataformas.

“Hola, besitos a todos mis compañeros. Los quiero tanto y deseo pronto regresar a ‘Un Nuevo Día’, pero bueno, la espera realmente ya terminó porque tengo fecha para regresar”, comienza diciendo la conductora.

Luego de esto, dio la reveladora noticia que tanto esperaban sus seguidores.

“El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con toda la familia de ‘Un Nuevo Día'”, y continuó hablando de su salud: “Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien y todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes, así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes, con muchísimo cariño”.

Asimismo, finalizó el corto con agradecimientos hacia las personas que estuvieron al tanto de su salud.

“Gracias por sus oraciones. Gracias por estar pendientes de mi salud. Ya prontito voy a estar con ustedes. Los quiero mucho y nos vemos el 7 de enero”, dijo Adamari López.

Siguiendo la misma línea, el show acompañó la fantástica noticia con un breve texto.

“Nuestra chaparrita Adamari López anuncia que regresará a su casa de ‘Un Nuevo Día’ el 7 de enero y con muchas sorpresas”, se puede leer.

Como era de esperarse, al poco tiempo de darse a conocer, el video logró superar las 120,000 reproducciones.

