Después de 29 años trabajando en @univision hoy #Martica se despide de sus amigos y fanáticos con esta emotiva carta de agradecimiento ❤️ #TeVamosAExtrañar ☕️ #MarticaLaDelCafe

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jun 28, 2018 at 9:46am PDT