Antonio Santana: 5 datos del nuevo presentador de ‘Un Nuevo Día’

Creo que esta cara de felicidad no necesita filtros. Feliz día desde Miami, ya en nada puedo contarles en qué estoy. 😘🌞 I think this happy face doesn’t need filters. Happy day from Miami. I can say you soon what I’m doing!!!! #spain #miami #usa #tv #host #tvhost #presenter #show #actor #morning #newproject #talent #happy #grateful #antoniosantana #men

A post shared by Antonio Santana (@antoniosantanatv) on Apr 19, 2018 at 10:02am PDT