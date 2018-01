Mientras jugaba “Basta” en el programa “Hoy”, Andrea Legarreta dio una respuesta que hizo estallar en risas a sus compañeros, aunque levantó gran polémica en las redes sociales.

Al pedirles agregar una palabra con la letra “r” a la frase “Antojo de”, Andrea escribió “riata”, palabra que en México es utilizada de manera coloquial para nombrar al miembro viril masculino.

“Oye maestra, ¿te volviste loca o qué? Ve lo que se le antojó a Andrea. Nomás ábrele; mi camerino es el tres”, le respondió de inmediato Jorge “El Burro” van Rankin a manera de broma.

“Fue culpa del ‘güero’. Él dijo que era su antojo y yo dije: ‘ah bueno, pues si se le antoja, lo pongo’. No dije que fuera mi antojo”, aclaró Legarreta cuando paró de reír.

Galilea Montijo apoyó la idea que a cada quien se le puede antojar lo que sea. “Está bien, en esta vida a uno se le antoja de todo, ¿no? Y eso está bien”, dijo la tapatía.

El público de “Hoy” aprovechó el video compartido en el canal oficial del programa en Youtube para opinar sobre la respuesta de Andrea, quien lo mismo recibió halagos por su sentido del humor, como ataques por lo que consideraron obsceno.

“¡Golosa”, “Andrea se quemó solo al decir que está urgida”, “creí que este video se trataba de algo que no sabíamos” y “ahora resulta que toda la familia de Andrea la caliente se puso de acuerdo para escribir algo… aparte es una resbalosa con todo lo masculino”, fueron algunos comentarios dejados por quienes aprovecharon la pícara contestación de la conductora para atacarla.

“Amo a Andy, no paraba de reír con todas las cosas que ponían, pero Andrea se la voló”, “Andrea, qué risa, mi juego favorito”, “andaba desatada Andreaaaa, la amo un buen” y “amo esa risa de la Andy, no me cansó de ver esto”, escribieron quienes simpatizaron con la respuesta de Legarreta. (Con información de El Universal)