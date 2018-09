El tortuoso divorcio de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso sigue dando de qué hablar, pues ahora Delma Osuna, examiga de la empresaria sorprendió el mundo de las redes sociales al revelar que la madre de los hijos del cantante sí participó en un trío, pero nunca mencionó el nombre del ‘Toro del Corrido’.

Osuna aseguró que supuestamente Mayeli le contó sobre un trío cuando estas aún eran amigas y defendió a Lupillo diciendo que “es un hombre bueno” y que dio todo por su matrimonio.

En el video retomado por la cuenta de Instagram de Despierta América, Delma comenzó contando: “Ese día esta Mayeli Alonso se comunicó conmigo, me hizo una llamada muy temprano por la mañana, me confesó cosas que ya se han dicho, que efectivamente sí hubo un trío”.

De igual manera, Delma afirmó que no dará nombre de los involucrados: “No voy a dar nombres porque no me corresponde a mí involucrar a otras personas, no quiero hablar por esas personas”.

En el filme también aseguró que Lupillo es un buen hombre quien siempre dio todo a Mayeli: “Lupe no es malo, Lupe es un hombre bueno le dio a ella todo, todo a manos llenas, entonces él no se merece que la gente lo quiera destruir por medio de las redes sociales”.

“Ella es una mujer que se equivocó, tiene que reconocerlo, hizo un mal”

Añadiendo que le duele mucho ver a Lupillo “destrozado”: “Me pesa mucho a mí verlo destrozado porque aunque ustedes no lo crean él está destrozado, ella le hizo mucho daño”.

