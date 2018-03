Anthony González promocionó en Atlanta el DVD/Blu-ray de ‘Coco’ y predijo que ganará el Oscar

Anthony González, el joven actor y voz de Miguel en la exitosa película de dibujos animados Coco (Disney-Pixar), visitó Atlanta el 23 de febrero para promocionar el lanzamiento del Blu-ray, Ultra DH y DVD de la cinta que rinde homenaje a la gente y cultura de México.

Dirigida por Lee Unkrich (Toy Story, Cars, Finding Nemo), Coco celebra la importancia de la familia, la cultura y tradiciones de México. Se centra en la celebración de Día de Muertos y el extraordinario viaje a la Tierra de los Muertos de Miguel (González), un niño de 12 años que sueña con ser cantante, a pesar de la desaprobación de su familia.

“El DVD de Coco sale el 27 de febrero y va a tener muchas cosas extras como el día que agarré la parte (personaje) y me caí al suelo de la emoción. Hay clips de cómo hicieron la película y mucho más”, dijo González durante una entrevista en vivo vía Facebook Live desde el estudio de MundoHispánico en Atlanta.

Con emoción, González, de 13 años, habló de su experiencia en Coco.

“Ha sido una experiencia inolvidable, no puedo creer que a tanta gente le haya encantado. Es un honor estar en esta película que enseña mucho a la gente sobre la tradición, cultura y la celebración del Día de Muertos”, comentó el joven de padres guatemaltecos. “De hecho yo lo celebro desde los 6 años porque mi abuelito falleció, pero en ese día puedo estar y conectarme con él. Me encanta esta celebración y la cultura mexicana”, agregó.

What an honor! Celebrating the declaration of #CocoDay in Los Angeles with Director @leeunkrich , Producer @DarlaKAnderson , @AnthonyBGonzal (the voice of Miguel), and the wonderful cast! #PixarCoco pic.twitter.com/ICgUvkGvRO

— Disney•Pixar’s Coco (@pixarcoco) February 28, 2018