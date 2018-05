Ant-Man and The Wasp: llega la nueva saga de Marvel

Pronto estará en todos los cines Ant-Man and The Wasp. Marvel Studios es una máquina de producir éxitos y tal como estaba anunciado, con el comienzo de mayo llegó el trailer de esta nueva película.

Ant-Man and The Wasp es una secuela que explorará qué es lo que sucedió en la vida de Scott Lang, protaginizado por Paul Rudd, tras los sucesos de Civil War. Al parecer, el personaje escapará de las autoridades que le siguen la pista e impedirá que una nueva amenaza, cuyo nombre es The Ghost, robe la tecnología de Hank Pym (Michael Douglas), informa el portal latercera.com.

Según larepublica.pe, Ant-Man tendrá compañía femenina. ¿Quién? Hope van Dyne, personificada por la talentosa Evangeline Lilly. Ella tendrá el papel de ‘la avispa’ en esta nueva entrega y de esta forma dirá presente en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hay que recordar que la primera entrega de Ant-Man fue en el año 2015 y sirvió como introducción para que el diminuto superhéroe haga su aparición en “Capitán América: Civil War“.

Here's the brand new poster for Marvel Studios' #AntManAndTheWasp, as debuted by @EvangelineLilly. See the film in theaters July 6. pic.twitter.com/fkf3cZU0zY — Marvel Entertainment (@Marvel) April 30, 2018

Las redes sociales de Marvel Entertainment acapararon la mirada de los fans. El nuevo tráiler de Ant-Man and The Wasp ya fue visto mas de 360 mil veces, y la foto del poster tiene casi 10 mil likes, ambos en Twitter.

En la nueva película, los superhéroes que cambian de tamaño se enfrentarán a Ghost (Hannah John-Kamen), con la participación confirmada de la Avispa original, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y la introducción del científico Bill Foster (Lawrence Fishburne), alias Goliath, informa cinepremiere.com.mx.

Real heroes. Not actual size. Watch the brand new trailer for Marvel Studios' "@AntMan and The Wasp," in theaters July 6! #AntManandtheWasp pic.twitter.com/4nGd0QSJAW — Marvel Entertainment (@Marvel) May 1, 2018

Humor, acción y personajes que cambian de tamaño es la fórmula de esta nueva película. Ant-Man and The Wasp llegará a los cines el 6 de julio de 2018. Según IMDb, Peyton Reed regresa como director y el elenco contará con Paul Rudd y Evangeline Lilly en los estelares, con Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, como figuras destacadas.