Para algarabía de los millones de fanáticos de Harry Porter en todo el mundo, la productora Warner Bros. acaba de lanzar el tráiler de la película “Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” (“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”), la cual se estrenará el próximo 16 de noviembre.

La secuela de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos” promete ser uno de los grandes éxitos de taquilla del presente año y el lanzamiento de su avance de inmediato se volvió viral, por lo que aquí te dejamos cinco cosas que debes saber sobre este filme.

1.- ¿De qué trata Animales Fantásticos 2?

El poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald, que en la primera película es capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda del mago Newt Scamander (personaje principal), cumple su amenaza de escapar y se dedica a reclutar más seguidores para su causa: conquistar el mundo muggle.

Solo el mago Albus Dumbledore, al que una vez llamó su más querido amigo, puede detenerlo, aunque para ello precisará de la ayuda de su antiguo estudiante, Newt Scamander.

2.- Jude Law y Johnny Depp, las grandes novedades en el elenco

Los actores Jude Law y Johnny Depp son las grandes novedades en el elenco de esta secuela, que vuelve a estar encabezado por los protagonistas de la entrega anterior: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller y Carmen Ejogo.

Jude Law hará el papel del poderoso mago Albus Dumbledore, mientras que Depp, un genio para interpretar esta clase de personajes, dará vida al villano Gellert Grindelwald.

3.- David Yates y J.K. Rowling, los “magos” detrás de “Animales Fantásticos 2”

Warner Bros. quiere hacer de “Animales Fantásticos” una zaga de cinco películas y, para ello, sabe que la continuidad detrás de cámaras es tan importante como al frente de la pantalla. Por ello, David Yates repite como director, siendo ésta su sexta cinta en torno a la franquicia de Harry Potter (ha realizado las últimas seis, desde “Harry Potter y la Orden del Fénix”).

J.K. Rowling., la millonaria escritora detrás de Harry Porter, también regresa como guionista.

4.- Controversia en torno a la continuidad de Johnny Depp

La continuidad de Johnny Depp para interpretar al villano Gellert Grindelwald, luego de aparecer en un pequeño cameo durante “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, estuvo envuelta en una gran controversia, debido a que el actor fue acusado de violencia doméstica contra su exesposa, Amber Heard.

No es secreto que al interior de la producción se llegó a pedir su expulsión y sustitución por temor a un impacto negativo en la taquilla, pero principalmente Rowling defendió a Depp, quien tras divorciarse consiguió que Heard retirara todos los cargos, incluida una orden de alejamiento.

5.- ¿Autocensura ante una intensa relación gay de los personajes?

El guión original de la historia describe que el mago Albus Dumbledore es gay y que mantuvo “una intensa relación” con Gellert Grindelwald cuando eran jóvenes; sin embargo, el director de “Animales Fantásticos 2”, David Yates, dejó claro que no va a profundizar en ese aspecto de los personajes y que no habrá nada “explícito” en esta película, pues pudiera resultar polémico.

