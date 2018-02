Cuando su esposo le dijo a Angélica Vale “me voy a Los Ángeles a trabajar porque tengo mi chamba allá”, ella no lo dudó ni un momento y a pesar de tener siete meses de embarazo, le respondió “vámonos”.

Por eso ahora que surgieron rumores sobre que ella y Otto Padrón se estaban divorciando, simplemente se ‘murió’ de la risa y confirmó que no es cierto.

“Pues la verdad es que a mí me llegó de sorpresa el rumor, me morí de la risa y ya, pues porque qué, no se puede hacer nada”, dijo la hija de Angélica María, de acuerdo con el programa mexicano De Primera Mano del periodista Gustavo Adolfo Infante.

En relación a de dónde surgieron los rumores, la actriz que anunció su regreso a Televisa como protagonista de telenovela dijo que “no sabemos ni de dónde, ni por qué, ora sí estuvo así como ¿que qué?”.

Además aclaró que definitivamente los rumores no afectan su relación, “si estás seguro en tu matrimonio, no afecta si tienes la relación que yo tengo con mi marido, de hablarnos todo y contarnos todo, eso también ha sido muy importante, somos amigos y somos muy buenos amigos, y nos hablamos y nos ayudamos”.

Según los rumores, Vale y Padrón llevaban meses enfrentando varios conflictos.

La pareja se casó en febrero de 2011 en una romántica ceremonia que se realizó en la capital mexicana. En junio de 2012 le dieron la bienvenida a su primogénita Angélica Masiel. Dos años más tarde, Angélica y Otto se convirtieron en padres de Daniel Nicolás, de acuerdo con la revista People en Español.

Sin embargo, en redes como Instagram no faltaron los incrédulos.

“Cuando el río suena, piedras lleva. Todas dicen lo mismo y al cabo de los meses, dicen que se separan”, “eso no iba para largo… se venía ver que tarde o temprano llegaba a su fin… solo era cuestión de corto tiempo y ya llegó”, “lo de no se divorcia, veremos en unos meses diciendo que era verdad”, fueron algunos de los comentarios.

Ahora, Angélica Vale está enfocada en su regreso a Televisa para la novela “Y mañana será otro día”, del productor Carlos Moreno.

Angélica Vale vuelve a Televisa con protagónico

La actriz Angélica Vale quiso unirse a las mujeres que han levantado la voz con el movimiento #MeTooMX y dijo que aunque ella nunca sufrió nada semejante, se une con sus compañeras del gremio.

“Yo me siento verdaderamente privilegiada, crecí con una mujer que me enseñó a decir ‘no’ quizá desde el principio. Tenía también a mi mamá y al lado a mi abuela que eran muy fuertes personalidades en el medio, como que nadie se atrevió a llegarme, nunca. Me siento privilegiada en ese sentido pero también siento que me dieron una educación, nací en esto y yo viví otro mundo del espectáculo totalmente diferente que gracias a Dios lo viví así. Yo me uno a #MeToo sin que me haya pasado nada”.

Vale, quien regresa con un protagónico a Televisa luego de 10 años desde su último proyecto, se dijo feliz por estar al frente de “Y mañana será otro día”, de la mano del productor Carlos Moreno. “¿Me extrañaban, verdad? Estoy feliz, la verdad es que suena trilladísimo pero si es cierto, entré y dije ‘de aquí soy’ y sí se me puso la piel de gallina, y encontrar a las chavas de vestuario y de maquillaje, da mucha emoción. La gente que hace esta empresa es la más importante, estoy muy contenta y muy emocionada”.

A la pregunta sobre si ha tenido oportunidad de hablar con José José, con quien trabajara años atrás, dijo: “No he podido hablar con él, la verdad es que supimos de él hasta que se fue de México, tampoco queremos estar encima de él y hay que darle su espacio. Él sabe que lo amamos y que estamos con él todo el tiempo”.

Respecto a cómo compaginará su rol de madre y esposa, dijo contar con el apoyo de su marido así como el de su madre, Angélica María. “Vamos a estar yendo y viniendo, sobretodo yo, es más difícil que vengan tres a que yo vaya. A echarle ganas, ya lo hicimos una vez y vale la pena”, dijo.

Ante la pregunta sobre una posible crisis con su pareja de la que se había especulado contestó: “A mí me llegó de sorpresa el rumor, me morí de la risa y ya. Mi marido también se rió, no sabemos ni de dónde ni por qué”.

Afirmó que su regreso a la televisión lo hace en un momento muy oportuno dentro y fuera de la pantalla. “Te cambia todo porque te da la oportunidad de seguir tu sueño también de mujer profesional, es algo que mucha gente cree que se acaba con la familia y no, no tiene por qué acabarse. Esto me ha dado vida y ganas de volver a entretenerlos y a estar aquí. Llega en el mejor momento de mi vida y como mujer y eso creo que también se refleja”. (El Universal).