Tras la caída que sufrió Angélica María el pasado sábado durante una presentación en el Auditorio Nacional, su hija Angélica Vale reaccionó al respecto.

La cantante de 73 años sufrió el percance durante su actuación en el concierto “Juntos por última vez”, en el que estaba acompañada por Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez.

Mientras interpretaba “Siempre sola”, María tropezó con una bocina llevándose un fuerte golpe, pero como toda una profesional continuó con el espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López y el Chef James desatan una guerra en Un Nuevo Día (VIDEO)

Después de lo ocurrido, Angélica María fue trasladada a un hospital local donde le dieron de alta sin mayores complicaciones.

Ante lo sufrido por su madre, la actriz Angélica Vale al igual que cientos de seguidores de la ‘Novia de México’ reconoció su “profesionalismo”.

Tras aparatosa caída de Angélica María en pleno concierto, Angélica Vale reacciona en redes

Mediante un tweet, Vale compartió: “Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo, que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo peor es que creo que se me rompió mi vestido”.

En un segundo tweet, la también comediante agradeció al público por estar al pendiente de la salud de su madre.

¡Gracias a todos lo que han estado preguntando por la salud de mi mamá! Gracias a Dios,solo fue un susto, aunque si está adolorida, pero nada grave. ¡Gracias Virgencita de Guadalupe por cuidármela!

Y gracias a todos por su amor…

❤️👍🏼😘 — Angelica Vale (@angelicavale) August 13, 2018

“Gracias a todos lo que han estado preguntando por la salud de mi mamá! Gracias a Dios, sólo fue un susto, aunque sí está adolorida, pero nada grave”, puntualizó.

También agradeció a la “Virgencita de Guadalupe por cuidármela! Y gracias a todos por su amor”.

Por su parte, Angélica María hizo lo propio y reveló que el penoso momento no estaba planeado y que sólo sufrió dolor por el tremendo golpe recibido.

Con gran sentido del humor escribió: “Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos”.

¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos! — Angelica Maria (@angelicamaria) August 12, 2018

Las opiniones en el video de la caída, el cual fue retomado por Suelta La Sopa no tardaron en aparecer.

Se lee en los comentarios: “Lo bueno es que no pasó a mayores”, “Gracias a Dios no le pasó nada”, “Ojalá, se recupere pronto, es ya mayor, y es más peligroso”, “Le deseo pronta recuperación, mis oraciones con usted bella señora”.