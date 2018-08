Angélica María se cae en el escenario y ¡se levanta!

Con gracia y con clase respondió Angélica María tras su caída en el escenario durante su concierto Juntos por Última Vez este fin de semana en el Auditorio Nacional.

Angélica María también conocida como la “novia de México” se cayó la noche del sábado mientras caminaba por el escenario al tiempo que cantaba, por lo que se parecía en el video publicado por un seguidor en Twitter, la cantante de 73 años iba caminando despacio pero la falta larga que vestía le impidió el paso, tropezó y se cayó.

La audiencia respondió de inmediato con exclamaciones de dolor, pero la cantante sorprendió cuando se levantó y siguió cantando con el profesionalismo que la caracteriza.

Fue también en Twitter que Angélica María escribió que su caída no estaba ensayada y agradeció la preocupación de sus compañeros, también agregó que ya había salido del hospital y que “solo tengo el golpe”, aclaró.

¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos! — Angelica Maria (@angelicamaria) August 12, 2018

Angélica Vale por su parte publicó estar muy orgullosa de su madre porque se levantó, continuó el concierto y respetó a la audiencia.

Y yo que le entendí que si se le había roto el vestido… Pero no, no eso se le rompió…¡Gracias a Dios que mi mamá está fuerte! ❤️ https://t.co/BZolRSQlNZ — Angelica Vale (@angelicavale) August 13, 2018

Angélica María y Juntos por Última Vez

Pese a que Alberto Vázquez necesitó tener cerca un tanque de oxígeno y Enrique Guzmán fue operado hace dos meses para que le reconectaran el intestino, los integrantes del show culminaron su novena presentación en el Auditorio Nacional el sábado.

Previo al concierto, los ídolos del rock comentaron que, pese a los problemas que han tenido de salud, se sienten en excelentes condiciones como para seguir arriba del escenario.

Angélica María @angelicamaria se cayó esta noche en el escenario del Auditorio Nacional. Tras un par de minutos en el piso se levantó, se rió y a sus 73 años sigue cantando, bailando y poniendo el ejemplo de lo que es ser una ARTISTA PROFESIONAL DE VERDAD y una GRAN MUJER 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/nG8Yq8IHTj — Mario de la Rosa (@MariodelaRosa) August 12, 2018

“Ahora estoy mejor que antes porque cago por donde debo. Antes tenía que hacerlo por una bolsita”, dijo Enrique Guzmán a Agencia Reforma.

“Me siento muy bien. Esta vez estuve un poquito mal porque me pegó un poquito el cambio de altura por estar mucho tiempo en otro lado y de repente subir, pero a la mera hora no se me nota”,agregó Vázquez.

Junto con ellos estuvieron César Costa y Angélica María, con quienes se presentan ahora en términos más cordiales, pues, pese a sus diferencias, se ven como familia.

“Estamos como hermanos, que a veces se caen gordos y se enojan, pero felices de estar aquí”, señaló Angélica.

Además de preparar el concierto, Vázquez contó que ya terminó su biografía, aunque le falta revisarla, mientras que Guzmán se interesa por cómo será su aparición tanto en las bioseries de su hija, Alejandra Guzmán, como en la de su ex pareja, Silvia Pinal.

“Voy a salir en todas (las bioseries). Más le vale mostrarme la serie porque si no ahí van a decir que yo tengo la culpa de todo lo que pase con la señora y yo no tengo nada que ver. La de Alejandra la autoricé perfectamente”, comentó Enrique.

Juntos por Última Vez anunció una gira con ocho fechas más que incluyen una presentación el 1 de septiembre en Aguascalientes, otra en el Auditorio Nacional, el 30 del mismo mes, y una más el 17 de noviembre, en Chicago.