Andrés López es un anecdotario cómico de lujo

Por demanda popular, Andrés López vuelve a Atlanta en menos de dos semanas para presentar una segunda función de su emblemático monólogo La pelota de letras, renovada.

“Para las nuevas generaciones lo importante no es vivir sino crear envidia… nos ponen en redes sociales posts como ‘¡Agh, detesto cuando está nevando en Zurich! (jajaja), y ¡agh, no puedo encontrar mi café favorito en Beijing, agh!, ¿ahora qué voy hacer? (jejeje)'”, Andrés López, actor y comediante colombiano.

El comediante colombiano, que se presentó con éxito el 25 de mayo, volverá al Teatro Rich para brindar otra divertida velada el 9 de junio.

“Estoy muy feliz y contento de toda la presión que he visto del público que me dice vuelve, vuelve que sin ti la vida se me va (jejeje)”, dijo López, con su delicioso sentido del humor, a MundoHispánico.

Desde que López debutó con su espectáculo en la década de 1990, el público lo ha recibido con gran aceptación tanto en Colombia como en otras partes del mundo.

“La pelota de letras es la evolución de nuestras familias y cómo la pasamos de rico entre todos los parientes (abuelitos, primos, tíos, papás mamás, nietos)”, explicó el pionero del Stand-Up en Colombia.

López afirmó que el núcleo de La pelota de letras son las enseñanzas de la mamá latina.

“De ahí salen frases como ‘haga lo que se le dé la gana’, que es cuando la mamá quiere que uno no haga lo que se le dé la gana. ‘Vaya, aquí ya se le dijo lo que es bueno y lo que es malo, se le dió la educación, ya usted verá… aquí nadie le está cerrando, haga lo que se le dé la gana’. Y uno se regresa y se encierra en el cuarto bravo. (jajaja)”, explicó.

Renueva su humor

Como todo buen humorista, López es muy buen observador y va agregando a sus rutinas los comportamientos de las nuevas generaciones.

“Cuando empecé no había iPads ni iPhones, entonces hablo de cómo las nuevas generaciones son los creadores de las redes sociales y el resto somos sus followers. Todos salen preciosos en esas fotos del Instagram, y dicen “I’m on the beach and you’re not beaches (jejeje)”, remarcó López.

Para el humorista las nuevas generaciones son creadores de envidia con o sin saberlo.

“Nos ponen fotos en redes sociales del postre que no estamos comiendo, del lugar que no estamos visitando, del evento al que no estamos yendo y los detestables ‘¡Agh, detesto cuando está nevando en Zurich! (jajaja), y ¡agh, no puedo encontrar mi café favorito en Beijing, agh!, ¿ahora qué voy hacer? (jejeje)’”, subrayó López.

Gira por Estados Unidos

Después de su presentación en Atlanta, el comediante sigue su gira por Estados Unidos. Mañana sábado 10 de junio estará en Elizabeth, New Jersey; el domingo 11 de junio en Nueva York; en donde ofrecerá dos funciones. El 15 del mes en curso viajará a Houston y concluirá su recorrido en Dallas el 16 de junio. Para más detalles, visite la página en Internet http://andreslopez.com/andres/usa/

BREVE BIO:

Nombre: Andrés López

Profesión: comediante y actor

Nacionalidad: colombiano

Nació: 25 de junio de 1971

Edad: 45 años

Estado civil: casado con Lizette Estrada

La pelota de letras, renovada

Cuándo: 9 de junio, 8 p.m.

Costo: $45-$60.

Dónde: Rich Theatre, 1280 Peachtree St., Atlanta.

Info: 404.733.5000 y www.woodruffcenter.org