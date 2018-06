Andrea Toscano: 5 datos curiosos de la nueva Miss México

Queridossss amigos!!! Muchas gracias por todo su apoyo!!!! Espero que haya sido todo un éxito las votaciones, gracias por creer y confiar en mi! El domingo a las 8:00pm por @aztecauno sabremos quien será el top 6 de Mexicana Universal, la gran semifinal!!!! Por supuesto que no se la pueden perder👌🏻 Graciasss familia, amigos, seguidores, patrocinadores, mi bello Colima, fans!!!! Por sumarse en mi camino, en este gran sueño, una meta en la que quiero contribuir con mi Mexico y con el mundo, siendo portavoz de causas para mejorar la calidad de vida de tantas personas que lo requieren; espero motivar a todos los jóvenes a que no dejen de luchar por sus sueños, la edad no es una limitante para alcanzar tu meta!!! Entrégate, esfuérzate y apasiónate con lo que amas y deseas, y verás como tendrás frutos mañana💕 Muchas gracias por todo!!!! En cada paso, y en cada logro, los llevo a uds en mi corazón❤️ Que tengan bonito día todos😘😘😘 @mxu.colima #mexicanauniversal #mxucolima #andreatoscano @panafinaranjo 📸

