“Que fraude la visita de #AtalaSarmiento y qué grosería más grande que no la recibieran las titulares #GalileaYAndrea el programa de mal en peor”, escribió un molesto usuario.

La incómoda bienvenida de Atala Sarmiento en Hoy

Inclusive Raúl Araiza bromeó al sentarse en la sala junto a Atala, Mauricio Mancera y Fernando del Solar.

“Creo que ahora el que sobra soy yo” dijo el presentador al verse rodeado de exintegrantes de TV Azteca.

“Las compañías pueden ser distintas pero al final estamos en el mismo medio”, agregó Araiza.

La más criticadas fueron las presentadoras principales del matutino de Televisa, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

“#Andrealegarreta #galileamontijo porqué no le dieron la bienvenida a #AtalaSarmiento no mam… no sean chocosas neta demuestren un poco de educación de recibirla bien a ella, a leguas se nota que les está ardiendo el fund, eso déjaselos a los del Ventaneando neta”, “@magdaproducer debería de considerar sacar a Andrea y a Galilea y dejar a Atala Sarmiento, ya aburren ellas son muy hipócritas y que mal se vieron de no recibir a Atala, Galilea y Andrea tienen que entender que si Atala llegó a hablar mal de ellas era por órdenes de la Chapoy”, se puede leer en las redes sociales del programa.

“Atala Sarmiento ya llegó al programa HOY, ¿Y Andrea y Galilea por qué no la recibieron?”, puntualizó otro usuario.

Atala demuestra su clase agradeciendo

Por su parte Atala expresó su agradecimiento a la empresa en la que trabajó durante 22 años, aseguró que a pesar de todo siempre tendrá un cariño muy especial por sus ex compañeros.

“Me siento muy agradecida, les tengo mucho cariño a mis compañeros y eso no va a cambiar”, declaró Atala.

Cabe señalar que la presencia de Sarmiento en el programa se había anunciado desde la semana pasada, y que incluso la misma Legarreta había confesado lo difícil que sería colaborar con su colega.

“Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo mi papá, Gali, mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada, entiendo que hay veces que los jefes te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han hecho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer”, explicó Andrea durante la entrevista que le realizó la periodista Adela Micha para el portal La Saga.

