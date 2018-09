¡Ya estoy lista! 😊 ¿A dónde me llevan? • • Gracias @jonathanestradanieves por el estilismo en esta 📸 me dejaste regia! 😊 Y a mi Partner in Crime, @wialex por hacer este bello maquillaje y peinado. I love you my friend. ☺😁 . . #francisca #franciscalachapel #calle #miami #latinos #enfocada #sisepuede #quienmelleva

A post shared by Francisca Lachapel (@franciscalachapel) on Aug 31, 2018 at 3:01pm PDT