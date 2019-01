Después de que Mía Rubín Legarreta, hija de la famosa conductora Andrea Legarreta, dejara a más de uno con la boca abierta al ver su espectacular belleza, ahora es su propia mamá quien impactó a sus fans al presumir sus bien formadas piernas y mostrando algo de más.

Y es que no solo su pequeña hija dio muestra de su formado cuerpo, sino que ahora la actriz y conductora mexicana de Hoy, presumió una fotografía en sus redes sociales donde aparece con una minifalda negra y dejando ver sus torneados atributos.

Los comentarios para la conductora no pararon y algunos hasta muy subidos de tono: “Qué ricas nal…”, “Que mal me quedaron Los. Reyes magos, les pedí una muñeca que se pareciera a ti y no me la trajeron”, “Que bonitas piernas”, “Esas piernas encantadoras”, “Hermosa mujer toda una señora y muy respetable”.

Y es que algunos dijeron que por su pose, dejaba ver parte de su anatomía trasera: “Se te salen las nalg… ricas que tienes mami”.

Pero no solo Andrea recibió el 2019 con el pie derecho. También su hija, pues junto a su familia se fueron a disfrutar del sol, la arena y el mar de las bellas playas de Cabo San Lucas, en Bja California Sur, México.

Así lo manifestó en su cuenta personal de Instagram, en donde subió sus primeras fotos de este año.

En una se le puede ver recargada en unas piedras que se encuentran a las orillas del mar y que se bañan con las olas que rompen en ellas.

En esta primera imagen, Mía tiene un pie sobre la arena y otro en una gigantesca roca, mientras porta un bello traje de baño a dos piezas en color blanco y negro.

Una segunda toma exhibe a la hija de Andrea Legarreta posando de perfil, a contraluz, con el mar de fondo y parada a las afueras de una elegante palapa, donde deja ver su joven pero tonificado cuerpo y los bellos atributos que seguramente heredó de su madre.

En un breve tiempo, la publicación alcanzó más de 24 mil ‘Me gusta’, entre los que destacan el de Andrea Legarreta y el exintegrante de Timbiriche, Diego Schoening.

Asimismo, una gran cantidad de mensajes no se hicieron esperar en donde elogiaban el atractivo físico de la joven.

“Guapísima”, “te ves hermosa”, “neta, estás hermosísima”, “guapa señorita”, “ay, mamacita”, “pero qué guapa”, “vas a tener el mismo hermoso cuerpo de tu madre, Mía”, “hey está buena, me gustó”, “reina de le belleza”, “qué bella señorita”, “me encantó”, “no inventes. Estás enorme”, “como cuando te das cuenta que tu hija ha crecido, Andrea Legarreta”, “en un buen lugar, y qué bonito cuerpo”, “me enamoré”, “cuerpazo”, comentaron.

