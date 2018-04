La conductora Andrea Legarreta explicó por qué no estuvo presente en la entrevista a Atala Sarmiento, de este jueves, en el programa “Hoy”.

En la emisión matutina, Atala Sarmiento acudió al programa de Televisa, pero nunca interactuó ni con Andrea Legarreta ni con Galilea Montijo, con quienes tuvo algunas diferencias hace años por una información que dio a conocer.

Durante la transmisión de “Ventaneando”, la tarde del mismo jueves, Daniel Bisogno aseguró que la idea de Magda Rodríguez, productora de “Hoy”, era enfrentar ante las cámaras a Galilea y Andrea contra Atala.

Pero dijo que no contaban con el hecho de que Montijo y Legarreta se saldrían del foro mientras Atala estuviera presente.

Ante el revuelo causado, Legarreta compartió un mensaje, en su cuenta de Instagram, para aclarar la situación:

“A tod@s l@s que han preguntado los motivos por los que no estuvimos en la entrevista con Atala, les pido le pregunten a nuestra productora, es ella quien decide quiénes vamos en cada sección. Justo ayer le dije que yo no tendría ningún problema de estar presente… ¡Gracias!”.

Andrea Legarreta no quiso enfrentar las críticas pero se llevó una gran sorpresa

Y aunque en Instagram, Legarreta compartió la foto que subió con la aclaración del tema y deshabilitó los comentarios para no enfrentar las críticas, no contaba con la astucia de los usuarios de Twitter, pues en dicha red sí comenzaron a atacarla:

“Andrea no te creo nadaaaaaa, y la gente no es boba, qué falta de profesionalismo”, “Nadie le cree a Andrea, es increíble lo que tienen que aguantar de Magda Rodríguez para poder tragar”, “Pues no creo, pero en fín! Lo que sí creo es que Atala les levantó el rating que buena falta les hacía”, “Jajajaja ni quien les crea! La amabilidad no tiene nada que ver con la hipocresía..me caes bien pero me cae mejor Atala… ni como defenderte Andrea que mal se vieron”.

(Con información de Agencia El Universal)