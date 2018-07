La presentadora Andrea Legarreta sufrió un gran número de ataques tras realizar una publicación luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Legarreta quien es una de las presentadoras del programa ‘Hoy‘ entró en una intensa discusión con algunos cibernautas y de pasó aclaró los rumores de si se va del país.

Mediante su cuenta de Instagram la comunicadora compartió un mensaje con sus más de dos millones de seguidores.

Andrea publicó: “Vamos México, no te olvides que aquí estamos para ti, hoy ganó la democracia y jamás debemos olvidar que aunque ganó con un porcentaje mayor al 50% y los otros votantes no apoyaron con su voto a López Obrador, quien hoy es elegido como nuestro presidente AMLO todos somos México, que nada nos haga sentir divididos”.

Los comentarios recordando que la presentadora que no era partidaria del candidato de ‘Morena’ no tardaron en aparecer”.

Andrea Legarreta nunca imaginó lo que su mensaje desataría

Como este usuario que le comentó: “Que no dijo ella lo mismo que si ganaba AMLO se iba de México”.

A lo que Andrea respondió: “A mí no me sacan de mi país, sea quien sea, amo a mi México y he heredado ese amor a mis hijas, mejor sumar para lo positivo y respetar, luchar por hacer de México un mejor país apoyar al presidente elenco y no dividir, empieza por ti y por tu familia, ahí está el cambio”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que un seguidor le reviró: “Que más te queda… que decir eso”.

Comentario al que Legaarreta reaccionó: “Lo que me queda como mexicana es apoyar a México, sumarme a la lucha por tener un mejor país”.

No pudo faltar quien le señalara que es mejor opción para la presentadora enfocarse en los temas que domina.

“¿Para qué hablas de política si no tienes la más mínima idea?”, “Por qué tiene que opinar de política… te quemas”, se lee entre los comentarios.

Comentarios a los que una vez más Andrea respondió: “Opino porque quiero y porque tengo ese derecho, ¿cómo la ves? Si no te interesan mis opiniones tú tienes la misma libertad de no entrar a mis redes, ¿Qué ganas de perder tu tiempo leyéndome no crees?”.

Tras los ataques Andrea desactivó todos los comentarios en sus últimas fotografías y escribió: “Y la vida sigue… Te amo México!!! Vamos para adelante!! Orgullosa estoy de mi país y de su gente buena!! Esa gente buena, respetuosa, trabajadora, noble, educada y de Fe!! Que es una mayoría!!”.

La mexicana además le envió un mensaje a quienes la atacan y aclaró que no se va de México: “Y a pesar de que hay algunos indeseables que sólo quieren hacer ruido mintiendo NO ME VOY!! JAMÁS LO HE DICHO!! Y nunca han sido mis intenciones!!” Amo a mi México y estoy para trabajar y apoyar a mi país de todas las maneras posibles! Me siento TAN ORGULLOSA de ser mexicana y que mis hijas y mi familia amen a su país como yo!”.

La conductora de Televisa agregó que: “México necesita gente que TRABAJE y quiera PAZ!! Que pena que para apoyar a alguien lo hagan quedar tan mal con tantas majaderías!! Que Dios nos libre de esos “Mexicanos”!! Apoyemos a nuestro país con amor y respeto!”.

