Andrea Legarreta dice que ya no toma medicamento (VIDEO)

Tras meses en tratamiento, Andrea Legarreta dijo que ya se encuentra mucho mejor de salud y que su organismo ha respondido bien, pues produce sus propias plaquetas sin necesidad de medicamento.

“Estoy super bien, gracias a Dios ya no estoy tomando el medicamento, dentro de unos días me van a volver sacar sangre, teníamos que esperar tres meses, y a ver qué me dicen, ya no estoy tomando medicamento, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo normal, de más, creo, pero todo bien”, dijo a Ventaneando.

Contó que no dejó que su hija estuviera en una novela porque no “necesita” estar seis meses en un foro.

En febrero pasado, la conductora mexicana fue diagnosticada de la enfermedad púrpura, es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, que son necesarias para la coagulación normal de la sangre.