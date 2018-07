Ana Victoria es reina de su propio mundo y con cuarto álbum lo atestigua

Ser hijo de famosos muchas veces es más una pesadilla que una bendición por las inevitables comparaciones con sus progenitores. Con eso ha lidiado toda su vida Ana Victoria, la hija de los cantautores argentinos Amanda Miguel y Diego Verdaguer, pero a sus 34 años ha encontrado un balance para tomar las riendas de su propio destino.

“Todos los días de mi vida han sido de comparación con mis padres y eso ha sido muy difícil, pero a la misma vez ha creado en mí un personaje muy interesante para todos aquellos que me siguen. He aprendido a valorar el proceso de trabajo que me ha ayudado a ser quien soy”, comentó Ana Victoria a MundoHispánico durante una visita a Atlanta para promocionar su álbum Reina de mi mundo.

A diferencia de su penúltimo álbum Color amor (2013), un disco concepto con covers de grandes canciones, en Reina de mi mundo Ana Victoria decidió reunir un puñado de canciones inéditas suyas y de algunos colaboradores que sintetizan el momento de madurez que está viviendo a nivel personal y profesional.

“Con Reina de mi mundo intento llevar a la gente por un viaje de distintos géneros musicales, que se encuentran todos en un mismo formato vocal, en una misma experiencia vocal y que reflejan mi esencia como artista e intérprete”, explicó la cantautora.

“Me siento más tranquila de la persona que soy. Estoy convencida de que todo tiene un destino, y de que crecí en la familia que crecí por alguna razón”, Ana Victoria, cantautora

En este su cuarto álbum de estudio, Ana Victoria juega con distintos géneros como el pop con tintes de tango o con pinceladas de ritmos mexicanos, así como cinco temas en inglés como ‘Your Footprints’ y ‘Beautiful Connection’.

“El primer sencillo del disco es ‘La Reina’, una canción pop con tintes de tango. Trajimos a un bandoneonista espectacular que se llama Jorge Trivisonno y le metió una esencia muy especial. Esa canción tomó vuelo en la comunidad LBGT, y me empezaron a invitar a marchas y festivales muy grandes desde Los Ángeles hasta el Zócalo de la Ciudad de México”, manifestó.

Además, con ‘La Reina’, Ana Victoria rindió un homenaje a su famosa progenitora y una de las grandes divas de la música iberoamericana y a las Drag Queens (personificadores de estrellas del canto), personas de la comunidad LGBT y mujeres que se atreven a ser reinas de sus propios mundos.

“Hacemos un homenaje a mi mamá en ‘La Reina’. Invitamos a un montón de personificadores o Drag Queens al video y abre Amanda Miguel en Drag Queen. Invitamos también a Yuri, a Cher y a un montón de reinas de la música. Fue un video como muy controversial porque no se había hecho algo así”, explicó Ana Victoria.

Y en el segundo sencillo titulado ‘Ella te quiere’, Ana Victoria hace gala del romanticismo que heredó de los intérpretes de clásicos como ‘Él me mintió’, ‘Mi buen corazón’, ‘La ladrona’ y ‘¿Usted qué haría?’.

“‘Ella te quiere’ es una balada romántica pegándole al rock con tintes de mariachi. La idea era trabajar con todos estos elementos de la música y unirlos en una interpretación de canciones bellas”, subrayó la cantautora angelina.

Además, la artista incluyó en casi todas las canciones interludios que le dan otra dimensión única a su álbum.

“Cada canción es como un universo que se encuentra con un interludio para ir metiendo a la gente en ese universo como si fuera una pequeña película. ‘Ella te quiere’ inicia con un interludio en Plaza La Piedad en Michoacán e invita a la gente a entrar a ese universo con los ruidos ambientales que están sucediendo en la plaza y los sonidos de la campana y demás”.

BREVE BIO de Ana Victoria:

Nombre: Ana Victoria Boccadoro Miguel

Profesión: cantautora y bailarina

Nacionalidad: estadounidense de padres argentinos

Fecha y lugar de nacimiento: 8 de diciembre de 1983 en Los Ángeles, California

Edad: 34 años

Familia: es hija de los cantautores argentinos Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Canciones de Reina de mi mundo:

1. ‘La Reina’

2. ‘Tus huellas’

3. ‘Ella te quiere’

4. ‘Ya basta’

5. ‘Pura libertad’

6. ‘Contra la pared’

7. ‘Inseparables’

8. ‘Dime cuándo’

9. ‘Your Footprints’

10. ‘Up Against the Wall’

11. ‘Beautiful Connection’

12. ‘Back to Life’