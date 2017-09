Ana Patricia sale en ambulancia de ensayos de Mira Quién Baila (VIDEO Y FOTO)

Ana Patricia pasó un tremendo susto y terminó en el hospital. Fue la misma conductora quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales.

“Mi cuerpo buscó la manera de jalarme las orejas y así decirme bájale dos rayitas! Creo que esta iba a ser la única forma para que pudiera darle un descanso a la mente y el cuerpo”, escribió la mexicana.

Y agregó que: “Entre tantas cosas pasando me sobrecargué de estrés y esfuerzo físico sumándole el dormir solo 4 horas diarias, a veces queremos hacer tantas cosas y por los demás, que nos dejamos de último, hay que tomarnos un momento para respirar y cuidarnos”.

Por último agregó que se recuperará para estar presente en la siguiente gala de Mira Quién Baila y confirmó qué es lo que padece: “tengo un espasmo en la espalda, ya me inyectaron el músculo y estoy yendo a terapia para poder continuar”.

Por su parte Univisión informó en su portal que esta situación ocurrió el jueves durante el ensayo general de la gala del domingo de ‘Mira Quién Baila’, cuando en medio de los ejercicios sufrió una lesión que la dejó físicamente paralizada y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para ser sometida a una evaluación médica.

Agregaron que la conductora de ‘Despierta América’ padece un problema muscular del que se está recuperando actualmente y requiere reposo.

La presentadora comentó a Univisión que ha sido una semana complicada: “De mucha tensión. No le di descanso al cuerpo, dormía cuatro horas. Mira Quien Baila era lo único que me distraía, con todo lo que está pasando, con lo de (el terremoto en) México, el (huracán María en el) Caribe. (…) Pero le di duro al cuerpo, no le di descanso y me pasó factura”.

Además dijo que fue este jueves en la tarde, cuando llegó la hora del ensayo general del programa hizo un movimiento que la dejó paralizada.

“Siento como me truena algo y ya no me pude mover… No podía hablar porque el dolor no me lo permitía y no me permitía moverme. Me asusté mucho porque dije ‘por qué no puedo moverme'”, dijo.

Y comentó que cuando quiso recuperarse no pudo: “Llamaron a los paramédicos y me empezaron a poner hielo. Yo no sabía si era una fractura de la costilla, no sabía que era. Me llevaron al hospital, me revisaron”.

Aseguró que tiene: “un espasmo muscular muy fuerte, tengo el músculo totalmente contraído. Me inyectaron y me dijeron que lo único que podía hacer era reposar. El cuerpo me va a decir con el tiempo si voy a poder seguir bailando”.