Ya estoy de vuelta a mi vida cotidiana, con mi celular, y ahora con un trabajo que me apasiona y en el que espero disfrutar cada segundo, cada oportunidad. ¡No quepo de la felicidad! Con este primer post quiero agradecerles a todos ustedes por el voto de confianza, el apoyo que me brindaron en toda la competencia y por haberme elegido como la reina de esta temporada tan poderosa de @nuestrabellezalatina 💪🏽🙏🏼 Mi bella @ceylinr y mi Yari @yaritza_owen no necesitan ninguna corona para ser reinas💖 Me encantó haber compartido esta experiencia con ellas, me enseñaron mucho, desde el valor tan grande que tenemos como mujeres hasta la importancia de nunca dejar de perseguir nuestros sueños; y de lo más bonito que me llevo de esta competencia es la amistad de las dos. Las quiero mucho y se que todo lo que viene para cada una de nosotras son puras bendiciones de Dios. ¡Gracias! @nuestrabellezalatina #NuestraBellezaLatina