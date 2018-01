Luego de que un famoso actor le declara su amor aun estando embarazada, ahora fue Ana Patricia Gámez quien se le declaró a alguien más.

La presentadora se mostró muy feliz con la visita de Sebastián Rulli a Despierta América, para promocionar el inicio de la telenovela “Papá a toda madre” al lado de Maite Perroni, y hasta se animó a hacerle una confesión que seguramente el galán de telenovelas no se esperaba.

“Cuánto amor, me siento honrado”, fueron las palabras de Rulli al momento que Ana Patricia le reveló que es su amor imposible.

“Sí, me pongo bien nerviosa. Tengo tres meses de embarazo”, fueron las palabras de la mexicana mientras era señalada por su compañera Francisca Lachapel de estar completamente asustada.

El actor argentino se mostró muy receptivo con la revelación de la presentadora de televisión, a tal punto de abrazarla en varias ocasiones mientras se encontraban conversando.

Karla Martínez intervino en la importante declaración de Gámez para buscar el parecido de Rulli con su hermano, quien es el actual esposo de la presentadora y padre del bebé que espera.

Lee también: Afirman que Adela Noriega regresará a TV Azteca

Los usuarios expresaron su opinión a través de Instagram: “Pobre Ana”, “Ana Patricia tan bella”, “se entienden los nervios”, “Ana Patricia qué envidia de la buena”, “a mí también me encanta ese hombre”, “bien por ti Ana Patricia. Fluye lo que sientes”, “pobre Ana Patricia, qué nervios estar con tu amor platónico”, “¿y quién no se pondría nerviosa con esa guapura”, “Ana te robaste el programa”, “pero hasta yo me pondría nerviosa”, “y a quién no le tiemblan hasta las piernas con ese guapo”.

Pero algunos salieron a criticar a la mexicana: “Ana Patricia tú tienes marido”, “esto se ve muy mal en una mujer casada, pero como la tipa es mexicana nadie dice nada”, “vieja ridícula”, “qué ridícula es esa mujer, no encuentra cómo llamar la atención”, “ridícula”, “¿así o más ridícula?”, “es una gran ridícula por su comportamiento”, “ay por Dios, se vio bastante ridícula”, “falta de respeto a su marido”, “la verdad no se mira bien la Ana”, “payasa”.

“Papá a toda madre” es la telenovela protagonizada por Sebastián Rulli y Maite Perroni ,que empezó a ser transmitida a partir del lunes 15 de enero por Univisión.