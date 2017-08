Ana Patricia da noticia junto a su familia (VIDEO)

La incógnita quedó despejada: Ana Patricia estará en Mira Quién Baila. Así lo anunció la misma conductora de Despierta América en sus redes sociales.

“Aquí estamos todos en familia porque el día de hoy es un día super importante, para mí y para mi familia porque hoy les tengo que decir que… estoy en la quinta temporada de Mira Quién Baila”, dijo la mexicana acompañada de su hija y su esposo.

“Voy a estar bailando a partir del 17 de septiembre, estoy super emocionada, no saben cuánto mi familia me ha apoyado desde el primer día en que esta noticia se confirmó, y espero que ustedes me apoyen y que sean del team ‘Ana Patricia’ en Mira Quién Baila”, finalizó el breve mensaje en Facebook.

Ana Patricia Gámez nació en Sonora, México, el 26 de julio de 1987, en el 2010 se convirtió en la segunda ganadora mexicana del programa Nuestra Belleza Latina.

Su triunfo en el reality show le dio la oportunidad de unirse a los conductores de Despierta América en 2012 y de participar en otros shows de Univision como El Gordo y la Flaca, Sábado Gigante y Sal y Pimienta.

Según informa Univisión en su portal cuando Ana Patricia era niña quería tomar clases de baile, pero vivía en una ciudad pequeña que no contaba con escuelas de arte cercanas y, además, sus padres no podían costear los cursos. Sin embargo a pesar de no tener experiencia en la danza, la conductora está segura de que ganará la competencia y hasta afirma que quiere lograr los mismos pasos que Jennifer López.

La organización por la que Ana Patricia bailará es el Teletón USA.

Ahora la incógnita es… ¿continuará en Despierta América?