Tras anunciar su salida de ‘Un Nuevo Día’, la presentadora Ana María Canseco recibió un conmovedor mensaje por parte de su compañero el Chef James y fue difundido por la cuenta de Instagram del programa, pero en su blog personal reveló lo que en verdad sucedió.

Canseco quien fue la primera presentadora de un morning en la televisión hispana a nivel nacional, en “Despierta América”, al lado de Fernando Arau y Rafael José, agradeció a todos sus compañeros que a lo largo de 5 años la acompañaron en el matutino de ‘Telemundo’.

“A partir de hoy se cierra tu ciclo junto a nosotros en ‘Un Nuevo Día’, 5 años en los que de verdad nos dejaste muchas enseñanzas, muchos lindos momentos, voy a extrañar tus locuras, tu habilidad única para adentrarte en el arte del chisme”, escribió el Chef James junto a la imagen donde aparece al lado de la mexicana.

Feliz Martes a seguir y sonreír… A post shared by Ana Maria Canseco (@anamariacanseco) on Mar 27, 2018 at 4:42am PDT

Y agregó: “Tengo la certeza que seguirás creciendo, que te seguirá yendo bien donde sea que lleves tu talento, te quiero y hasta pronto, acá te espero siempre con cariño y como un miembro de la familia que se va a la universidad, siempre que regreses te esperaré con brazos abiertos”.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Pero antes de las emotivas palabras de su compañero que fueron difundidas por el Instagram del programa, la comunicadora reveló la verdad sobre su salida en su blog personal, en el cual dio a entender que no fue algo que estuvo en sus manos, sino una decisión que pudo ser de la empresa.

María expresó que entiende que todo se trata de un negocio y que el rumbo del canal ya no coincide con el suyo: “Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien, ahora sí estoy preparada, los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste, sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”.