Tras los fuertes rumores, Ana María Canseco finalmente confirmó esta mañana de lunes que se va de Un Nuevo Día.

“El día de hoy estoy anunciando que mi ciclo con Un Nuevo Día terminó”, dijo la conductora mexicana ante las cámaras del programa de Telemundo y junto a sus hasta ahora compañeros Rashel Díaz, Adamari López, Zuleyka Rivera y Daniel Sarcos, quien apenas hace unos días también anunció que se va.

Minutos más tarde Ana María publicó un video en su cuenta de Instagram, para agradecer a sus seguidores todo el apoyo que le han brindado y en el cual confesó que se trata de un momento nada fácil en su carrera.

“Un momento difícil el que acabamos de pasar”, dijo la presentadora, quien agregó: “La vida sigue, se acaba un ciclo, empieza otro ciclo muy emocionante, estoy llena de mucha fe, de mucha esperanza, de muchas cosas muy bonitas, de verdad muchísimas gracias”.

En Instagram, las reacciones no se hicieron esperar: “Te queremos y tú brillarás a donde quiera que estés y nosotros ahí estaremos, no va ser igual sin ti, estoy muy desilusionada de Telemundo”.

Mientras que no faltó quien sugiriera a la ‘culpable’ de su despedida: “Seguro fue por la engreída de @zuleykarivera, no la soporto, desde que llegó a Un Nuevo Día ya no es el mismo, será que @telemundo y un @unnuevodia no leen los mensajes, nadieeeeee soporta a @zuleykarivera, de cien mensajes que dicen que no la queremos, diez son las que la apoyan, ¿entonces? Tienen una cuenta para qué, si no leen lo que piden los televidentes”.

“Bravo Anita… eres fuertemente inspiradora, no lloraste, eres fuertemente grande, un ser humano especial… Un Nuevo Día sin ti y Daniel ya no será igual…y fueraaaa la ridícula de Zuleyka y qué bueno no la mencionaste… así se hace”, le aplaudió otra usuaria de Instagram.

“Ese programa ya no sirve sin Diego, Daniel y tú. Yo ya no lo voy a ver. Porque tú no estás y viene Zuleika. Ella no tiene nada de gracia o carisma. ¡Dentro de poco no habrá más Un Nuevo Día porque ya no sirve!”, escribió alguien más.

Y tampoco faltó quien le advirtiera que “ojalá no sea para volver a Univisión, después que los botaron como bolsas. Mira cómo está Raul, lamiéndole los zapatos a todos los hipócritas de allá. Ojalá sea porque encontraste algo mejor en tu país”.

