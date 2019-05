Página

Ana Bárbara lució irreconocible en una imagen

El cuerpo de la cantante de ‘Bandido’ levantó sospechas por su trasero

Los usuarios no dudaron en asegurar que la mexicana se puso implantes en su retaguardia

Aunque ya ha sido vista compartiendo sus duras rutinas de ejercicio para lucir figura, Ana Bárbara compartió una fotografía que levantó sospechas sobre si su cuerpo es natural o no, sobretodo su retaguardia.

En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Bandido’ cautivó más sensual que nunca en una imagen tomando café en una íntima habitación desde la ciudad de Chicago, sin embargo, lo que robó la atención fue su cuerpo.

La cantante mexicana aparece de perfil sentada frente a la ventana portando únicamente una blusa gris que marca a la perfección su figura, que a diferencia de los videos que ella misma ha compartido en donde se le ve muy delgada, luce con más curvas que nunca.

La imagen deja poco a la imaginación dado que Ana Bárbara está de perfil por lo que sus pechos lucen en todo su esplendor, así como sus tonificadas piernas, pero lo que definitivamente se robó los reflectores fue el notorio ‘cambio’ en su trasero.

Pudiera tratarse de la pose o que la cantante ha estado trabajando más que nunca en estilizar su cuerpo y desarrollar sus curvas, porque su trasero luce bastante grande, lo que sin duda despertó el interés de sus fanáticos y se volvió tema de conversación en la sección de comentarios.

“Anita eres muy linda pero con esos glúteos de plástico te ves muy exagerada, te mirabas mejor antes y qué lastima que siendo tan linda te eches a perder”, “Esa co.. no es tuya, si en vivo no te ves así”, “Se ven totalmente postizas Ana Bárbara!”.