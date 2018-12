A tan solo unos días de que se celebre el Miss Universo 2018 en Tailandia, una amiga supuestamente ‘traicionó’ a Miss México al revelar un mensaje que desató la polémica.

La modelo y conductora del programa ‘Venga La Alegría’, Kristal Silva, fue quien reveló una conversación con Miss México, Andrea Toscano, quien habría dicho que Miss Colombia y Miss Sudáfrica no estaban en el top de sus favoritas para ganar la corona.

Después de que su traje típico fue considerado uno de los más atractivos en el certamen Miss Universo este lunes, Andrea Toscano está en el ojo del huracán por presuntamente hablar mal de las representantes de Colombia y de Sudáfrica, reseñó El Universal este miércoles.

Tras su paso por las eliminatorias en traje típico donde representó a la reina jaguar con penacho y lentejuelas, Miss México logró posicionarse dentro de las consentidas en esa noche.

Con lo que no contaba Andrea Toscano, es que este buen paso se vería opacado por su amiga Kristal Silva, exreina de belleza, quien reveló algunos puntos de vista sobre las concursantes del certamen.

En específico, se dijo que para Andrea Toscano ni la representante de Colombia ni la de Sudáfrica estaban en su top de chicas ganadoras, indicó el referido medio.

Los fans de estos países lanzaron insultos contra la mexicana, quien desde Tailandia se enteró de las declaraciones que hizo Kristal.

“Ella ha sido perversa con Colombia”, “soy mexicana y esa niña no me representa”, “¿(…) será que tiene aires de diva? (…) Me gusta mucho México, pero la altivez no es buena humildad”, “eres una falsa terrible. ¡No te acerques a Miss Colombia! Colgada de fama”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron en un post de Miss México en su cuenta en Instagram.

