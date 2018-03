Marysol Sosa, hija de José José no pudo viajar a Miami para ver personalmente a su padre, sin embargo, su hijo José Joel y Laura Núñez, publirrelacionista y amiga del cantante acudieron a comprobar el estado de salud de ‘El Príncipe de la Canción’.

El programa Ventaneando sostuvo una entrevista con Laura Núñez, quien aparte de dar detalles del estado de salud de José José mencionó que existe una lista de personas autorizadas a verlo en la que ellos no figuraban: “Hay una lista en la cuál no estábamos nosotros, pero ya nos incluyeron, es que no sabían que veníamos…me imagino que fue su hija la que la hizo porque ella estaba a cargo de la hospitalización y todo”.

Aclarado el tema, precisó la mejoría del cantante: “Le dio mucho gusto, estaba dormido. Entramos cantándole las mañanitas, despertó, le dio una alegría enorme vernos, nos abrazó y empezó una plática muy cordial y muy bonita y nos dio mucho gusto verlo muy bien”.

Gracias a todos por felicitarme en mi cumpleaños. Fue un día maravilloso. 02/17/2016 🎉😁 pic.twitter.com/gaqcaIZc7x — José José (@JoseJoseOficial) 19 de febrero de 2016

Laura Núñez aseguró que la mejoría del intérprete de ‘Gavilán o Paloma’ se debe a que se encuentra comiendo y siempre estuvo bien atendido en la Ciudad de México: “Se sigue alimentando por sonda y ya empieza a comer más, va muy bien, de hecho yo siempre dije que él ya venia a convalecer, venía ya de México y se está recuperando bastante bien, vimos su terapia física, la hora de la comida, ya se levanta solo y va muy bien”.

La publirrelacionista comentó que la clínica de Miami en la que José José está en recuperación está un poco austera y lo están tratando más en cuestión de terapia física y nutrición, pues dijo que ya no tiene problemas de pulmón, incluso aseguró que regresará a México a trabajar.