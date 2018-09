American Horror Story: 5 razones para ver la nueva temporada “Apocalypse”

Compuesta por diez episodios de una hora, FX estrenó el miércoles en Estados Unidos la octava temporada de American Horror Story, titulada “Apocalypse”.

La esperada nueva temporada ya ha generado muchísimas reacciones en millones de fanáticos ansiosos por presenciar el crossover entre “Murder House” y “Coven”, la primera y tercera temporada de la serie, respectivamente.

A continuación te dejamos cinco razones por las que no debes perderte la nueva temporada de American Horror Story, “Apocalypse”, que se estrena hoy en México y el resto de Latinoamérica.

All things must be rationed. #AHSApocalypse pic.twitter.com/pvmylw8gjo

La octava temporada marca el fin del universo de American Horror Story.

En “Apocalypse”, un grupo de sobrevivientes se aloja en un refugio subterráneo a prueba de radiaciones radioactivas, el cual está a cargo de un aquelarre que impone severas reglas a sus huéspedes.

A post shared by American Horror Story (@ahsfx) on Sep 12, 2018 at 9:56am PDT

View this post on Instagram

La interpretación de la actriz es en sí misma una razón para no perderser American Horror Story.

En “Apocalypse”, interpreta a tres personajes simultáneamente: Cordelia Goode, de “Coven”; Bille Dean Howard, de “Murder House”; y Wilhelmina Venable, Bruja Suprema.

En el sexto episodio de “Apocalypse” regresará a la serie Jessica Lange, quien estuvo en las primeras cinco temporadas de American Horror Story.

La actriz retomará su personaje de la primera temporada, Constance Langdon.

La nueva temporada de American Horror Story incorpora en su reparto a una leyenda.

A sus 85 años, Joan Collins, la estrella de “Dinastía”, se unirá al elenco de “Apocalypse”.

Sarah Paulson is running the show, but Joan Collins ruled Episode 1 of #AHSApocalypse. Our review (/highlight reel of amazing Nana moments): https://t.co/OiOypWQzKY pic.twitter.com/WIt15sJiaT

— IndieWire (@IndieWire) September 13, 2018