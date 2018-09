¡Nos veremos muy pronto! A compartir un poco de amor y música, ¿tienen sus boletos? ❤❤🔝 #Repost @livenationlatino (@get_repost) ・・・ @yoamandamiguel y @DiegoVerdaguer​ con siempre juntos US tour llegan a tú ciudad a partir de Septiembre ¿Ya tienes tus boletos? ✔️9/28 The Wiltern, Los Angeles ✔️9/29 Ace Of Spades, Sacramento ✔️9/30 The Fillmore, San Francisco ✔️10/19 Fox Performing Arts, Riverside ✔️10/20 House of Blues, San Diego ✔️10/21 House of Blues, Anaheim ✔️10/25 Depot, Salt Lake City ✔️10/27 Paramount, Denver ✔️10/28 The Van Buren, Phoenix ✔️11/2 The Aztec Theatre, San Antonio ✔️11/3 House of Blues, Houston ✔️11/4 House of Blues, Dallas ✔️11/8 The Fillmore, Charlotte ✔️11/9 The Ritz, Raleigh ✔️11/15 Murat Theatre, Indianapolis ✔️11/16 20 Monroe Live, Grand Rapids ✔️11/18 The Fillmore, Detroit ¡Un evento único! Para más información visita LiveNation.com o visítanos en Facebook #LiveNationLatino🤘

