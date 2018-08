Amanda Miguel comparte escenario con Marisela en un concierto con ecos de los 80 en Atlanta

Amanda Miguel y Marisela, dos de las grandes divas de la balada/pop romántica de los 80 siguen vigentes y continúan divirtiendo al público con gratos conciertos individuales y en conjunto como el que brindarán el 17 de agosto en el Cobb Energy Centre en Atlanta.

Mentiras de hierro, el título de la mini gira que une en un mismo escenario las voces de Amanda Miguel y Marisela, promete desempolvar emotivos recuerdos con las interpretaciones de ‘Él me mintió’, ‘Sola con mi soledad’, ‘Así no te amará jamás’ y ‘Sin él’, entre otras de sus emblemáticas canciones.

“El empresario de la gira tuvo esa maravillosa idea de juntarnos, que ha generado bastante interés en el público porque nos hemos presentado en lugares grandes y nos ha ido muy bien. Complementamos muy bien el show porque somos las dos ochenteras, ella un poco más joven que yo”, explicó Amanda Miguel en entrevista telefónica a MundoHispánico. “Prolongamos la gira del año pasado y creo que, si nos va bien, el empresario va a seguir con la idea de seguir haciéndola. Lo que tiene éxito se repite” agregó la intérprete de ‘Hagamos un trato’ y ‘Como un títere’.

“Nuestras canciones son hermosas, nacieron del corazón y van directo al corazón; no son inventadas, tienen una realidad muy intensa”, Amanda Miguel, cantante argentina

Al hablar de la prolífica década de los 80, la artista nacida en Argentina se lamenta que queden muy pocas intérpretes de su época y que ya no se generen temas como los de antaño.

“Es que ya no quedamos muchas tampoco, en el camino se fueron quedando unas cuantas, pero Marisela y yo seguimos vigentes con nuestras canciones divinas. Ya no hay mucha música como la de antes. Lo que pasa es que se ha ido ‘acorrientando’. Se ‘acorrientó’ la comida, se ‘acorrientó’ la ropa, todo se ‘acorrientó’” comentó la cantante.

Amanda Miguel se añejó como el buen vino

A Amanda Miguel sus 62 años no le asustan pues ha vivido como ha querido y siempre acompañada del amor de su vida, Diego Verdaguer, con quien se casó hace más de cuatro décadas.

“A mí me encanta estar con mi marido. Nuestro amor se fue fortaleciendo con los años. El amor no cambia, se va haciendo espíritu y se eleva, es un amor totalmente fuera de lo normal después de tantos años. Es demasiado amor, es muy bonito”, comentó Miguel.

A la intérprete argentina y formada en México, país al que llegó siendo una adolescente de 18 años con sueños de triunfo, le encanta cantar con su esposo, y con quien recorrerá tierras mexicanas y estadounidenses con su conjunta y extensa gira titulada Siempre juntos.

“Tengo con mi marido, que está aquí a un ladito, una gira como de 30 fechas. También, el 12 de septiembre hago el Auditorio Nacional de México con mi concierto Solita y sin ataduras, que está produciendo mi hija Ana Victoria¨, se explayó la intérprete.

Aquí encuentran todas las fechas de #SiempreJuntosUSTour2018.

No olviden comprar sus boletos antes de que se agoten. https://t.co/CfuqoLfHBc pic.twitter.com/N43m3JBXPW — Amanda Miguel (@amandamiguels) August 7, 2018

Y al hablar de su prolífica carrera, Miguel enfatizó que seguirá cantando hasta que le fallé la voz, pero eso sí, sin llegar a dar pena.

“No quiero ser una pantomima de mí misma porque no me interesa. Así que los artistas tenemos que cuidarnos mucho de esa situación porque tendemos a exagerar, y eso si no sirve”, concluyó.

BREVE BIO DE AMANDA MIGUEL:

Nombre: Amanda Antonia Miguel Samso

Profesión: cantante y compositora

Nacionalidad: argentina

Fecha y lugar de nacimiento: 1 de junio de 1956 en Gaiman, Argentina

Edad: 62 años

Estado civil: casada con el cantautor argentino Diego Verdaguer. Tienen una hija, Ana Victoria

Amanda Miguel y Marisela en concierto

Cuándo: 17 de agosto, 8:30 p.m.

Costo: $50- $115.

Dónde: Cobb Energy Performing Arts Centre, 2800 Cobb Galleria Pkwy., Atlanta.

Info: 770.916.2800 y www.cobbenergycentre.com