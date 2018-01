Alfredo Ríos mejor conocido como ‘El Komander’ habló acerca de su posible retiro de los escenarios, y confesó el lugar desde donde le gustaría cantar.

A la salida de una presentación en una discoteca en la ciudad de Nueva York, el cantante de regional mexicano concedió una entrevista a El Gordo y la Flaca, de la cadena hispana Univisión.

Con un gran sentido del humor, el intérprete de los controversiales narcocorridos desmintió los rumores de su próximo retiro: “¿Quién dijo eso?, tengo muchos hijos qué mantener (risas), no, no, me gusta mucho mi carrera, ando muy motivado, nos ha ido muy bien”.

El originario de Culiacán confesó desde dónde le gustaría cantar todo el tiempo: “No hay lugar más especial en mi casa que mi cama, ahí puede ser mi oficina, si por mi fuera yo cantaba desde la cama debajo de las cobijas a todo mi público, amo mi cama, besos a mi cama”.

Con motivo de la celebración de sus diez años de trayectoria, el intérprete de “Soy de rancho” compartió que está planeando junto a su equipo de trabajo una sorpresa para todos sus seguidores.

“Estoy haciendo un documental de mi vida, estamos celebrando precisamente este año diez años de carrera, más que un documental, más que una biografía, es abrirle el corazón a la gente y que sepa la gente, nuestro público, lo que hemos pasado, qué hemos hecho para estar por acá”, declaró.

Mientras en redes sociales sus fans se ‘deshacen’ en halagos, no falta quien opine lo contrario y que es mejor que se retire: “Sí ya que le llegue, ni tiene voz para cantar, es puro payaso”.