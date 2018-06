Tras la fuerte discusión que sostuvieron Laura Bozzo y Alfredo Adame en Twitter, luego de que la conductora expresara que le causa repugnancia los actores que se convierten en políticos, y el histrión arremetiera contra ella porque es candidato de un partido político a la alcaldía de Tlalpan, el mexicano desea aplicarle el ’33’ a la peruana.

El artículo 33 Constitucional al que se refiere Adame establece la prohibición a las personas extranjeras de inmiscuirse en asuntos políticos del país.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el conductor explotó al recordar el tema y se pronunció al respecto.

y tu deja de meterte en lo que no te importa,y apenas vas a meter la denuncia? que casualidad,andabas metida en la corrupcion hasta los dientes.

ya se te olvidaton todos los trapitos al sol. — Alfredo Adame (@vengadorx1) June 20, 2018

“No apesto, no he violado a un niño, no he matado, no he vendido drogas y no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho es puras cosas asquerosas, puros programas asquerosos”, dijo Adame.

TE PUEDE INTERESAR: Video de Chiquis Rivera desnuda impacta las redes sociales (VIDEO)

“Que no me venga esta tonta a decir que soy un repugnante. Lo que yo sí le digo es que esta señora Laura Bozzo me causa asco”, agregó el actor y ahora político.

Adema también aclaró que no es misógino, tal como lo indicó Bozzo.

Alfredo Adame arremete con todo contra Laura Bozzo

También pidió a sus colegas que apoyen su petición y acudan ante las autoridades para expulsar a la conductora de México.

“Si nos unimos los actores le aplicamos el 33, que la corran del país, porque solo ha traído vergüenza”, subrayó.

Finalmente, Adame advirtió que antes de esta declaración era muy respetuoso con ella, sin embargo, ahora las cosas cambiaron y si la ve de frente y ella le dice algo, no se va a detener para contestarle.

Rápidamente la propuesta de Adame recibió apoyo en redes sociales: “Sí estoy de acuerdo, Alfredo dale con todo a esa asquerosidad”, “ella se debería ir a su país a llevar su porquería”, “muy bien dicho, esa vieja es una palera”, “vete a Perú, donde nunca debiste haber salido”.

Cabe recordar que, Alfredo Adame actualmente está compitiendo por la alcaldía de Tlalpán por el Partido Verde.

No les puedo prometer nada, porque no hay nada que ofrecer, dejaron a Tlalpan sin nada. Lo único que me comprometo es, si yo gano la Alcaldía, ponerme a trabajar desde el siguiente día y hacer de Tlalpan un mejor lugar para vivir.

Este 1º de Julio #AdameTuVoto 👍🏻 pic.twitter.com/APtqc4cd52 — Alfredo Adame (@aadameoficial) June 22, 2018