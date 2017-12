Tal parece que luego de 21 años, Alfredo Adame aún no olvida su rencor con Andrea Legarreta, al grado que volvió a despotricar en contra de la conductora mexicana.

Adame y Legarreta fueron compañeros en el programa de televisión “Hoy”, protagonizando uno de los momentos más bochornosos en la televisión mexicana. Todo ocurrió cuando el actor y la conductora formaban parte de una sección de telenovelas, recreando algunas escenas y fue en ese momento, cuando Adame se dejó llevar por la adrenalina del momento y la llamó “perra” al aire.

Fue tanta la molestia de la conductora de televisión, que cuando el actor mexicano trató de hablar en plena transmisión en vivo, Legarreta le contestó con un tajante: “¡Cállate!”, por su desagrado ante el comentario del mexicano.

Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el Dic 18, 2017 at 6:31 PST

Lee también: Afirman que Enrique Iglesias y Anna Kournikova son padres de gemelos

De acuerdo con Univisión Entretenimiento, el hecho ocurrió en el año 1996, pero Alfredo Adame se mantiene firme con su enemistad con Andrea Legarreta, pese a los años que han pasado del incidente: “Tengo una virtud y es que yo le digo sus verdades a las personas, hombres o mujeres. A la que mencionas (Andrea Legarreta), no la conozco y nunca la conocí, no es mi amiga, no es compañera de trabajo y no me interesa, me importa un pepino su vida”.

El mexicano dijo que Legarreta intentó perjudicar su carrera tras el percance: “Sí, lo intentó, pero a mí ni siquiera me despeinó, conmigo no pudo; hizo muchas cosas muy malas, yo de esa gente prefiero no hablar, para mí es inclusive”.

En entrevista con el programa Ventaneando en el año 2015, el actor aseguró que no trabajaría con Andrea Legarreta en un nuevo proyecto televisivo y que en ningún momento llegó a atacarla u ofenderla, aseverando que no sabe cuáles son los dimes y diretes con la conductora de televisión.

Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el Dic 13, 2017 at 8:31 PST

Lee también: Rogelio Guerra no mejora y sus hijos esperan lo peor

Por su parte, Andrea Legarreta se ha mantenido al margen de los comentarios en cuanto al incidente y las nuevas declaraciones del actor mexicano en su contra.