A más de una semana de que el actor Alexis Ayala sufriera un infarto, reapareció en las redes sociales.

Después de haber estado internado en terapia intensiva en un hospital de Mazatlán, el actor compartió un conmovedor video revelando cuál es su estado actual de salud.

A través de sus historias de Instagram Alexis compartió el filme que sería retomado por ‘Despierta América’

Ayala expresó: “Hola a todos, hoy me voy a mi casa, ya incorporándome a la vida, a la cotidianidad, a estar con mis hijas, les agradezco las oraciones, la buena vibra, el que me hayan acompañado fue importantísimo, y la vida es maravillosa siempre lo ha sido, y hoy más que nunca (lo creo)”.

Confirmando así que se siente mucho mejor de salud y agradeciendo las muestras de cariño.

Alexis Ayala agradece por la preocupación y las muestras de afecto

Agregó: “Les dejo un beso en el corazón, estoy más fuerte que nunca y con unas ganas de gozar la vida como no tienen una idea, así que ustedes también a gozar y a pasarla bien, éxito”.

En otros videos que compartió su esposa, el actor mexicano muestra la bienvenida que le dieron en su casa: “Estoy sin palabras solo un enorme agradecimiento en mi corazón , un aprendizaje de vida ! @alexisayala mi héroe de guerra ! Bienvenido a casa ! ASÍ ME RECIBIERON, así de fantástico GRACIAS @lopfer te amo amor mío”.

De tal manera Ayala confirmó su favorable recuperación tras infartarse en sus vacaciones junto a su esposa e hija.

Rápidamente sus seguidores lo colmaron de bendiciones: “Gracias a Dios ya estás de regreso, cuídate y disfruta”, “Que Dios te siga bendiciendo”, “bendito sea Dios que ya estás mejor”, “Dios te me bendiga infinitamente Alexis”, “con la bendición de Dios saldrás adelante”.

Su esposa escribió en otro video: “Siempre compartimos la felicidad de nuestras vidas y hoy compartimos la felicidad de tener a nuestro rey en casa ! @alexisayala TE AMAMOS #quepinchesusto”.

El actor se encontraba tomando unos días de descanso con su esposa en Acapulco, cuando el domingo 30 de junio en la noche, sin presentar molestia o síntomas previos al incidente, se infartó y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

Hija de Alexis Ayala: La noticia del infarto me impactó

Su hija mayor quien revela lo fuerte que fue para ella enterarse de lo que le había sucedido a su padre y qué fue lo que sintió la primera vez que lo vio después del suceso.

Ante las cámaras de “Hoy”, Stephanie Ayala dijo sentirse agradecida por el hecho de que su papá no murió tras el ataque cardiaco.

“Cuando me dijeron lo que pasó no me lo creía, mi papá es alguien que siempre está un paso delante de los demás y algo así tan inesperado la verdad es que sí me impactó demasiado. Cuando lo vi sabía que tenía que estar animada y esperanzada, sí había un poco de incertidumbre pero ahí estuve con él todo el tiempo”, dijo la joven. (Con información de Agencia México).

