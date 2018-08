Alexa Dellanos se ha caracterizado por robar el aliento de sus seguidores de las redes sociales, pero recientemente la joven empleó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y abordar un delicado tema.

La hija de la ex presentadora Myrka Dellanos compartió con sus miles de seguidores la razón por la cual retiró las fotos en las que aparecía junto a su padre de su cuenta de Instagram.

Alejandro Loynas fue el padre de Alexa, quien por desgracia falleció repentinamente el pasado 27 de junio.

La exuberante joven utilizó las historias de Instagram para despejar las dudas de todos aquellos que preguntaban el porqué decidió retirar las fotografías con su papá.

Dellanos comenzó escribiendo: “Para todos aquellos que están preguntado acerca de mi padre… A pesar de que no le debo a nadie ninguna explicación, me gustaría decir algunas cosas. Muchos de ustedes notaron que borré las fotos donde aparecía con mi papá. Aún no he aceptado el hecho de que se ha ido”.

“Por eso elijo ser feliz cuando mi mente se va a un lugar oscuro. Siempre optaré por ser feliz”

De igual manera informó cómo va en su proceso de duelo: “Mi periodo de luto está lejos de terminar. Ustedes solo ven lo que publico y yo opto por publicar cosas positivas, momentos felices. Yo no comparto las noches en vela o las ganas de llorar y el quebrantamiento que siento en mi corazón y que probablemente nunca se desvanecerá”.

También reveló qué es lo que busca a raíz de la muerte de su padre: “Estoy tratando de encontrar la felicidad en cada segundo de la vida porque la vida es un regalo. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda”.

Agregó como era la forma de vivir de su fallecido padre: “Mi padre siempre disfrutó de buena salud, era fuerte y robusto. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y no voy a ir en contra de eso pero agradeceré cada día que tenga el privilegio de respirar y de vivir”.

Para finalizar añadió: “Por eso estoy viajando, por eso elijo ser feliz cuando mi mente se va a un lugar oscuro. Siempre optaré por ser feliz”.

Según la revista People en Español Dellanos dijo que en parte borró la foto de su red social al leer los comentarios “ridículos” que hacía la gente.

