Alexa Dellanos quiere que sus seguidores pasen una linda y calientita Navidad y para eso, ella se encargó de subir un par de fotos a su cuenta de Instagram donde luce su figura en un entallado conjunto de color gris y sin sostén.

La hija de la comunicadora, Myrka Dellanos, se muestra sensual en la foto, la cual no distrae por sus ojos sino por el par de atributos que la naturaleza le dotó y esto hizo que sus fans inmediatamente respondieran con más de 51 mil me gustan y miles de reacciones entre buenas y no tanto.

“Hermosa”, “Muy bonitos”, “Qué mujer más bella”, opinaron los fans de la exconductora de Primer Impacto.

La joven de 25 años constantemente sube fotos presumiendo su cuerpo, las cuales han dejado sin aliento a más de un millón de fans que la siguen en la red social de la camarita.

Alexa es de las famosas en bikini o traje de noche ajustado que deja bien claro que la sensualidad le brota por todos los poros de su piel.

Derrite Instagram con transparente disfraz de enfermera

Alexa Dellanos, hija de la popular conductora Myrka Dellanos, subió la temperatura de las redes en plena celebración de Halloween.

La euforia se desató cuando Alexa decidió publicar una serie de fotografías con su disfraz con el cual pasó el 31 de Octubre.

Las imágenes muestran a la escultural joven vistiendo un traje de enfermera transparente que deja muy, muy poco a la imaginación.

El disfraz consta de un vestido negro de malla con detalles en rojo que dejan al descubierto el cuerpo de la hija de Myrka Dellanos, quien no portaba sujetador.

Además, puede verse que lleva puestas unas mallas en color negro, tacones transparentes y guantes rojos.

La candente fotografía no tardó en causar revuelo, y en menos de un día cuenta con más de 43 mil ‘Me gusta’.

Además, los comentarios de los fanáticos aparecieron de inmediato.

“Qué sexy, qué hermosa te ves”, “qué cuerpazo”, “Dios mío, eres asombrosa”, “necesito respiración boca a boca”, “preciosa, la que necesito aquí para que me cure”, “feliz Halloween. Ven a hacerme todo lo que tu quieras, mami”, “este es el calmante para mi dolor de cabeza”, “estás riquísima”, “terroríficamente hermosa, bella, sensual”, “estás buenísima. Qué cuerpazo”, “justo como me la recetó el doctor”, “ya ando como boiler”, comentaron los impresionados seguidores.

Sin embargo, hubo quienes criticaron el disfraz de Alexa, alegando que era inmoral.

Ante lo cual, no dudaron otros usuarios en salir en defensa de Dellanos.

“Fuera terrible si todos fuéramos prejuiciosos como algunas personas, sobre todo mujeres que por lo general son las que más se atacan entre sí. Para mí es un disfraz más para Halloween y además es su cuerpo y no somos quien para decirle que hacer con él y no por eso puede decir que está loca u otras cosas más. Si no les gusta den vuelta a la página y ya”, afirmó un fan de la página.

Y dijeron: “Es cierto, gente persignada y buena para juzgar como si todos ellos llevaran una vida perfecta , y todavía la siguen para despotricar en contra de ella, gente doble moral, cada quien que haga lo que quiera con su vida y su cuerpo , ella no le hace daño a nadie… se ve muy bella ya quisiera yo tener ese cuerpo”.

